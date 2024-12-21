الوكالة الوطنية: الطيران الحربي الإسرائيلي يحلّق على علو منخفض في أجواء قضاء بنت جبيل

كتب النائب ابراهيم الموسوي عبر حسابه على منصة "إكس"، تعليقاً على خبر توجهه بالشتيمة لأحد العناصر الأمنية، قائلاً: "تتداول بعض وسائل الإعلام وكذلك بعض الناشطين خبراً ملفقاً أنني توجهت بالشتيمة لأحد العناصر الامنية وهو ما لم يحصل أبداً، لذلك أدعوهم جميعاً إلى الكف عن مسلسل الافتراء ،والفيديو المصور للحادثة يثبت بالدليل القاطع أن صوت الشخص الذي شتم العنصر ليس صوتي أبدًا".

حبل الكذب قصير!