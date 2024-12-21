بالفيديو - "الجنرال" بين الحشود في ساحة الأمويين

"الجنرال" بين الحشود في ساحة الأمويين
ظهر الفنان السوري مكسيم خليل بطل مسلسل "ابتسم أيها الجنرال" بين الحشود المحتفلة بسقوط نظام بشار الاسد، بعدما ظل خليل بعيداً عن وطنه لأكثر من 12 عاما بسبب تأييده للمعارضة. pic.twitter.com/mr3QLkr2r5
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 21, 2024
"الجنرال" بين الحشود في ساحة الأمويين
ظهر الفنان السوري مكسيم خليل بطل مسلسل "ابتسم أيها الجنرال" بين الحشود المحتفلة بسقوط نظام بشار الاسد، بعدما ظل خليل بعيداً عن وطنه لأكثر من 12 عاما بسبب تأييده للمعارضة. pic.twitter.com/mr3QLkr2r5
اعلنت المديرية العامـة لقـوى الأمـن الداخلي في بيان توقيف "المجرم الذي تعمّد بعد ظهر اليوم صدم ومحاولة قتل أحد عناصر مفرزة سير وسط بيروت في أثناء تأديته مهامّه، وفرّ هاربًاً،