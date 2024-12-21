بالفيديو - "الجنرال" بين الحشود في ساحة الأمويين

اعلنت المديرية العامـة لقـوى الأمـن الداخلي في بيان توقيف "المجرم الذي تعمّد بعد ظهر اليوم صدم ومحاولة قتل أحد عناصر مفرزة سير وسط بيروت في أثناء تأديته مهامّه، وفرّ هاربًاً،