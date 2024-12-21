الجيش يستلم مراكز عسكرية ويصادر أسلحة في البقاع

أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن: تسلمت مركزَي السلطان يعقوبفي البقاع الغربي وحشمش بين بلدتَي قوسايا ودير الغزال في البقاع الأوسط التابعَين سابقًا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة.



وتابعت في تغريدة على منصة أكس: "كما تسلم معسكر حلوة - راشيا التابع سابقًا لتنظيم فتح الانتفاضة، وصادر كميات من الأسلحة والذخائر بالإضافة إلى أعتدة عسكرية".



وأضافت: "يتابع الجيش تسلُّم مراكز عسكرية كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية داخل الأراضي اللبنانية، ضمن إطار حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة في مختلف المناطق".

