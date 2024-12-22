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محليات

ميقاتي استقبل بلاسخارت وفلتشر.. وهذا ما تم بحثه

2024-12-22 | 04:02
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ميقاتي استقبل بلاسخارت وفلتشر.. وهذا ما تم بحثه
ميقاتي استقبل بلاسخارت وفلتشر.. وهذا ما تم بحثه

إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس- بلاسخارت في دارته وجرى البحث في التطورات الراهنة ولاسيما الوضع في الجنوب واستمرار الخروقات الاسرائيلية لتفاهم وقف اطلاق النار.

كما استقبل وكيل الامم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فلتشر في حضور المنسق المقيم للامم المتحدة في لبنان عمران ريزا، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيروت كريستين كنتسن، ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.

وخلال الاجتماع شكر رئيس الحكومة الامم المتحدة على اهتمامها الدائم بلبنان والعناية التي توليها للجانب الانساني ودعم المحتاجين بسبب العدوان الاسرائيلي.

كما نوّه باهتمام السيد توم فلتشر المستمر بلبنان منذ تولى مهام السفير في بيروت قبل سنوات. 

بدوره اطلع فلتشر رئيس الحكومة على المساعدات الإنسانية المقدمة للبنان.كما تم البحث في التعاون بين الدولة اللبنانية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وعلى المشاريع المستقبلية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية في لبنان .

ميقاتي استقبل بلاسخارت وفلتشر.. وهذا ما تم بحثه

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