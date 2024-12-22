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محليات

ابي المنى: الحديث مع الشرع كان صريحا وإيجابيا

2024-12-22 | 16:26
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ابي المنى: الحديث مع الشرع كان صريحا وإيجابيا
ابي المنى: الحديث مع الشرع كان صريحا وإيجابيا

أوضح شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى، في تصريح لقناة "العربية" السعودية بعد زيارته دمشق، أن الحديث مع زعيم هيئة "تحرير الشام" أحمد الشرع في قصر الشعب "كان صريحا وإيجابيا".

 

وقال "أكدنا للشرع عمق علاقتنا بسوريا"، مشيرا إلى أن "سوريا تستحق مستقبلا يشارك فيه الجميع، ولمسنا من الشرع تعاونا لطي الموروث السيئ".

وشدد ابي المنى على أن "الحكم في سوريا يجب أن يراعي الأقليات"، و"الشرع أظهر توافقا لإنهاء دولة الوصاية"، مضيفًا "حريصون على علاقات جيدة مع الدولة السورية".

ابي المنى: الحديث مع الشرع كان صريحا وإيجابيا

محليات

لبنان

سوريا

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بالفيديو -جنبلاط في قصر الشعب بسوريا على رأس وفد من الحزب التقدمي واللقاء الديمقراطي ووفد من المشايخ
مراسلة الجديد: وصول رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط على رأس وفد من الحزب واللقاء الديمقراطي ووفد من المشايخ الى قصر الشعب في دمشق

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