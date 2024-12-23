بالفيديو - من داخل بلدة الخيام الجنوبية.. مراسل الجديد يعاين الدمار

جال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون وقائد اليونيفيل الجنرال ارولدو لاثارو، في بلدة الخيام، وهي المحطة الاخيرة في جولة رئيس الحكومة في القطاع الشرقي من الجنوب.