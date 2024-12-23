بالفيديو - من داخل بلدة الخيام الجنوبية.. مراسل الجديد يعاين الدمار

من داخل بلدة الخيام.. مراسل الجديد يعاين الدمار@farhat_muhamad1 pic.twitter.com/hKmUdjNPfi
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 23, 2024
من داخل بلدة الخيام.. مراسل الجديد يعاين الدمار@farhat_muhamad1 pic.twitter.com/hKmUdjNPfi
قال النائب هادي أبو الحسن في اتصال مع الجديد: "إنتظرنا كثيراً كي نرى اللحظة التاريخية بسقوط "نظام الطاغية" بشار الأسد والزيارة امس الى دمشق لتهنئة الثورة".
جال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون وقائد اليونيفيل الجنرال ارولدو لاثارو، في بلدة الخيام، وهي المحطة الاخيرة في جولة رئيس الحكومة في القطاع الشرقي من الجنوب.