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محليات

ميقاتي من مقر اليونيفيل في إبل السقي: نتطلع إلى استقرار طويل الأمد في الجنوب

2024-12-23 | 04:16
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ميقاتي من مقر اليونيفيل في إبل السقي: نتطلع إلى استقرار طويل الأمد في الجنوب
ميقاتي من مقر اليونيفيل في إبل السقي: نتطلع إلى استقرار طويل الأمد في الجنوب

وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى مقر قيادة القطاع الشرقي في "اليونيفيل" في بلدة ابل السقي، وهي المحطة الثانية في جولته في الجنوب.

وقد وصل رئيس الحكومة وقائد الجيش العماد جوزيف عون الى المقر حيث كان في استقبالهما قائد اليونيفيل الجنرال ارولدو لاثارو  وقائد القطاع الشرقي في اليونيفيل الجنرال فرناندو رويث، ثم عقد اجتماع نوّه خلاله الرئيس ميقاتي بدور اليونيفيل وتعاونها الوثيق مع الجيش.
وشدد على ان الاولوية لدينا هي تطبيق القرار الدولي الرقم 1701 كاملا، وانسحاب اسرائيل من الاراضي التي توغلت فيها ووقف التدمير الممنهج للقرى ووقف خروقاتها.
وقال: "اننا نتطلع إلى استقرار طويل الأمد في الجنوب من خلال قيام الجيش بمهامه كاملا بالتعاون مع اليونيفيل".
بدوره، شرح الجنرال لاثارو المهام التي تقوم بها اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش، مشيراً الى أن استمرار اجتماعات لجنة مراقبة وقف اطلاق النار لتنفيذ المهام المطلوبة منها.
من ناحيته، قال قائد الجيش العماد جوزيف عون: "إن الجيش يقوم بمهامه وسيستمر بذلك لتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع  اليونيفيل، والمطلوب ان يلتزم العدو بتفاهم وقف اطلاق النار، وهذه هي مهمة اللجنة المكلفة مراقبة وقف اطلاق النار".
بعد ذلك، انتقل الجميع الى غرفة عمليات القطاع الشرقي في اليونيفيل حيث استمعوا الى شرح عن الوضع الميداني.
وفي ختام الزيارة تسلم رئيس الحكومة درع اليونيفيل.
ميقاتي من مقر اليونيفيل في إبل السقي: نتطلع إلى استقرار طويل الأمد في الجنوب

محليات

ميقاتي

جوزيف عون

جنوب لبنان

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Aljadeed
ميقاتي وقائد الجيش يصلان الى بلدة الخيام ويرافقهما ممثلا الولايات المتحدة وفرنسا في لجنة تنفيذ وفق إطلاق النار
مراسل الجديد يواكب جولة الجيش على بلدة الخيام الجنوبية.. للمتابعة مباشرة:

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