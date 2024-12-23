الوكالة الوطنية: جيش الاحتلال الاسرائيلي أقدم على تفجير عدد من المنازل في بلدة الناقورة

بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اتصالًا هاتفيًا بين الفنان الإماراتي عبدالله بالخير والفنان اللبناني راغب علامة، يقول فيه الأخير "خلصنا من ربّه"، في إشارة إلى الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله، نفى الفنان راغب علامة ما تم تداوله.
تقدم المواطن "عبد القادر هشام رافعي" بشكوى الى النيابة العامة العسكرية ضد 3 عناصر من الأمن العام اللبناني "مجهولي الهوية" عند نقطة المصنع ليل الأحد. وجاء في الشكوى أن "العناصر الثلاثة، دعوه للعودة الى الدواعش (في سوريا)، ثم قاموا بضربه وسحله وركله امام الناس واحتجازه، ولاحقاً قالوا له إن (كف الدولة ما بأثر) وسمحوا له بالخروج". وفيما يلي نسخة عن الشكوى:
أصدرت كتلة الوفاء للمقاومة، بياناً، جاء فيه: