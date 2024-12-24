الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

بالارقام النهائية.. أضرار العدوان الإسرائيلي على لبنان

2024-12-24 | 03:19
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بالارقام النهائية.. أضرار العدوان الإسرائيلي على لبنان
بالارقام النهائية.. أضرار العدوان الإسرائيلي على لبنان

كشف المجلس الوطني للبحوث العلمية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير، عن تفاصيل الأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على لبنان الممتد من تشرين الأول 2023 إلى تشرين الثاني 2024.

وأشار التقرير إلى استشهاد 3961 شخصًا وإصابة 16520 آخرين، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون مواطن، معظمهم من مناطق الجنوب، البقاع، والضاحية الجنوبية.

وأضاف أن "القوات الإسرائيلية اعتمدت سياسة الأرض المحروقة، ما أدى إلى تدمير أكثر من 130 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وإحراق 1200 هكتار من الأحراج والغابات، متسببًا في إبادة بيئية واسعة النطاق".

وتابع: "مع الإشارة إلى التدمير الممنهج للبنية التحتية، حيث استهدفت الغارات المستشفيات، المدارس، الجسور، وطرق الإمداد الحيوية، مما أدى إلى تعطيل الخدمات الأساسية. كما أكد التقرير على استهداف الصحافيين والعاملين الإنسانيين، مع تسجيل اعتداءات مباشرة أودت بحياة عدد منهم".

وأوضح التقرير أن "العدوان طال أيضًا مواقع أثرية ودور عبادة، مع تدمير العديد من الكنائس والمساجد والمقامات التاريخية، مشيرًا إلى أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا واضحًا للقانون الإنساني الدولي:.

وأكد التقرير في ختامه على "ضرورة اعتماد هذه الوثيقة كمرجع رسمي من قبل الدولة اللبنانية لتوثيق الجرائم الإسرائيلية والعمل على خطط استجابة وتعافي شاملة". 

بالارقام النهائية.. أضرار العدوان الإسرائيلي على لبنان

محليات

إسرائيل

لبنان

الضاحية الجنوبية

الجيش الإسرائيلي

أضرار لبنان

العدوان الإسرائيلي

جنوب لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الجميّل التقى ماغرو: لضرورة إنجاز الانتخاب بأسرع وقت
الراعي في الرسالة الميلاديّة: لا خلاص للبنان إلا بالحياد الناشط

اقرأ ايضا في محليات

إخبار ضد راغب علامة.. ما التهمة؟
Play
08:54

إخبار ضد راغب علامة.. ما التهمة؟

تقدم المحامون حسين رمضان وعبدو قطايا وعلي رباح اليوم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد الفنان راغب علامة، وذلك على خلفية التسجيل الصوتي المنسوب إليه، والذي يتضمن عبارات مهينة ومسيئة بحق الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله.

08:54

إخبار ضد راغب علامة.. ما التهمة؟

تقدم المحامون حسين رمضان وعبدو قطايا وعلي رباح اليوم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد الفنان راغب علامة، وذلك على خلفية التسجيل الصوتي المنسوب إليه، والذي يتضمن عبارات مهينة ومسيئة بحق الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024