بالفيديو- حريق كبير في الميناء - طرابلس

حريق في منطقة الميناء - طرابلس وفرق الإطفاء تعمل على إخماده pic.twitter.com/CXxJch7m6D
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 24, 2024
حريق في منطقة الميناء - طرابلس وفرق الإطفاء تعمل على إخماده pic.twitter.com/CXxJch7m6D
تواصل فرق الاطفاء والدفاع المدني عملها لإخماد النيران في المبنى الذي انهار عصر اليوم في منطقة الميناء بطرابلس وافيد عن وقوع اصابات.
افاد مراسل الجديد عن انهيار المبنى الذي اندلعت فيه النيران في منطقة الميناء -طرابلس عصر اليوم ، وافادت معلومات عن وقوع إصابات خلال قيام عناصر الدفاع المدني باخماد النيران .