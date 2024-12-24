بالفيديو- حريق كبير في الميناء - طرابلس

أفاد مراسل الجديد ان حريقاً كبيراً اندلع داخل مخزن للخرضوات في مدينة الميناء - طرابلس ، وقد سمع صوت قوي ناجم عن الحريق .

