بالفيديو- المبنى المنهار في الميناء - طرابلس

افاد مراسل الجديد عن انهيار المبنى الذي اندلعت فيه النيران في منطقة الميناء -طرابلس عصر اليوم ، وافادت معلومات عن وقوع إصابات خلال قيام عناصر الدفاع المدني باخماد النيران .