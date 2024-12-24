بالفيديو- المبنى المنهار في الميناء - طرابلس

إنهيار المبنى الذي اندلعت فيه النيران عصر اليوم في منطقة الميناء - طرابلس ومعلومات عن وقوع إصابات pic.twitter.com/bqXga0MkXC
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 24, 2024
إنهيار المبنى الذي اندلعت فيه النيران عصر اليوم في منطقة الميناء - طرابلس ومعلومات عن وقوع إصابات pic.twitter.com/bqXga0MkXC
أقدم مجهول على متن دراجة نارية بإشعال النار في شجرة الميلاد وسط مستديرة النيني في طرابلس ولاذ بالفرار فور اشتعالها.
تابع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي عملية الانقاذ من المبنى المنهار في الميناء- طرابلس ، واجرى اتصالات فورية بكل من محافظ الشمال رمزي نهرا ورئيس اتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي .