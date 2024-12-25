بالفيديو - كنعان من بكركي: أنا ما بهرب من المسؤولية

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
أفادت مصادر أمنية للجديد، بأن "العدو الإسرائيلي قام من أماكن توغله داخل بلدة يارون بإطلاق النار من أسلحة رشاشة متوسطة بإتجاه دورية مشتركة ما بين فريق من الصليب الأحمر اللبناني والوحدة الإيرلندية - البولندية العاملة في اليونيفيل أثناء توجهها لإخلاء مواطنة مسنة من داخل البلدة المذكورة، دون إصابة أحد بأذى، مما أجبر الدورية المذكورة على التراجع بإتجاه مدينة بنت جبيل، وذلك على الرغم من تنسيق المهمة مع جهاز الإرتباط، ولا يزال التمشيط مستمراً بإتجاه المدينة المذكورة".
إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وفداً من أهالي الموقوفين الاسلاميين شرح له معاناة الموقوفين المستمرة منذ سنوات، مطالبين بإيجاد حل لقضيتهم.
أصدر مكتب النائب ايهاب حمادة، بياناً جاء فيه: