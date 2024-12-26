بالفيديو - توغل إضافي للعدو

توغل إضافي للعدو تجاوز مفرق رأس النبع المؤدي إلى بلدتي قبريخا وتولين pic.twitter.com/GOVcw21d9H
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 26, 2024
توغل إضافي للعدو تجاوز مفرق رأس النبع المؤدي إلى بلدتي قبريخا وتولين pic.twitter.com/GOVcw21d9H
صدر عن الجيش اللبناني البيان التالي: "بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٤، أثناء تنفيذ دورية للجيش مهمة استطلاع في منطقة وادي الأسود في خراج بلدة ينطا - راشيا عند الحدود اللبنانية - السورية، أطلق مسلحون مجهولون من الجانب السوري النار على الدورية فردّ عناصر الدورية على مصادر النيران، ووقع اشتباك أصيب خلاله أحد العسكريين، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة، وقد اتخذت الوحدات العسكرية المنتشرة في القطاع تدابير أمنية مشددة، وتجري المتابعة اللازمة للحادثة".