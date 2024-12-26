السفير القطري نقل للراعي تحيات الشيخ تميم: ضرورة إنتخاب رئيس في 9 كانون ومستمرون في دعم لبنان
إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، سفير دولة قطر في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني في زيارة تهنئة بالأعياد، نقل في خلالها تحيات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني الى البطريرك، مشددا على "عراقة العلاقات الثنائية بين البلدين، وبخاصة العلاقة الخاصة مع البطريرك الراعي".
ولفت السفير القطري الى "الضرورة الماسة لإنتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في التاسع من الشهر المقبل"، مؤكدا " تعاون ودعم بلاده المستمر للبنان اقتصاديا وسياسيا وعسكريا".
كما استقبل الراعي وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال المهندس وليد نصار، مهنئا بعيد الميلاد.
واوضح نصار، انه "بناء على طلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اطلع البطريرك على الاجتماعات التي عقدت في انقره مع الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير الدفاع التركي حول ملف القرى المارونية في شمال قبرص".
وتم الاتفاق بين البطريرك الراعي والوزير نصار على تشكيل لجنة مصغرة تعمل على متابعة هذا الملف لما له من أهمية على الصعيدين الماروني واللبناني.
ومن الزوار: رئيس لقاء "الهوية والسيادة" الوزير السابق يوسف سلامة.