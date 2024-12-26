السفير القطري نقل للراعي تحيات الشيخ تميم: ضرورة إنتخاب رئيس في 9 كانون ومستمرون في دعم لبنان

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، سفير دولة قطر في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني في زيارة تهنئة بالأعياد، نقل في خلالها تحيات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني الى البطريرك، مشددا على "عراقة العلاقات الثنائية بين البلدين، وبخاصة العلاقة الخاصة مع البطريرك الراعي".