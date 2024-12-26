سلسلة إجتماعات يعقدها ميقاتي...ما تفاصيلها؟

الإنصاف يلزمني مرة أخرى بتأكيد الدور الإيجابي ضمن إطار الممكن الذي يضطلع به دولة الرئيس في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن والمنطقة العربية.

أن دولة الرئيس كممثل للشرعية اللبنانية في ظل عدم انتخاب رئيس للجمهورية أمّن ويؤمن تواصل الدولة اللبنانية مع المجتمع الدولي، مساهما في حماية لبنان وملتزما بالثوابت الوطنية اللبنانية. لذا جئت أشد على يده متمنيا عليه السعي مع كل الأطراف المحلية والعربية والدولية لانتخاب رئيس للجمهورية في الموعد الذي حدده دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري لتأمين انتظام عمل المؤسسات الدستورية. كما أكدت لدولته ولمست تجاوبا منه على ضرورة فضح ممارسات العدو الصهيوني بتكريس احتلاله وتدمير ما تبقى من مدن وقرى في الجنوب المحتل خارقا بذلك وقف إطلاق النار، ومؤكدا استمرار هذا العدو في رفض قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. وليعلم الجميع بأنه طالما هنالك احتلال ستكون هنالك مقاومة.

واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الثقافة محمد وسام المرتضى وعرض الاوضاع العامة وشؤون وزارته .

ثمً استقبل الامين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان وتناول البحث التطورات الراهنة من مختلف جوانبها .

واستقبل ألرئيس ميقاتي النائب طه ناجي وعرض معه الاوضاع العامة ومطالب تتعلق بمدينة طرابلس والشمال.

واستقبل الرئيس ميقاتي على التوالي سفراء لبنان في كل من قبرص كلود الحجل، سويسرا رولا نور الدين ،وايران حسن عباس وزودهم التوجيهات اللازمة .

كما استقبل نقيب المهندسين في الشمال شوقي فتفت .والامين العام السابق للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير وافراد عائلته .