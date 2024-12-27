"الثلج عالبواب".. إليكم طقس "الويك أند"!

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية وصول منخفضين جويين كما أن طقس نهاية الاسبوع سيحمل أمطارا غزيرة و ثلوج ورياح .



وجاء في النشرة الآتي:



-الحال العامة: منخفض جوي متمركز جنوب قبرص، يتجه شرقا مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا، يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حيث يحمل معه أمطارا غزيرة أحيانا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ونشاط للخلايا الرعدية، رياح عاصفة تقارب ال80 كلم/س على الساحل، وثلوج على المرتفعات حتى مساء الاحد حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي آخر مركزه شمال غرب تركيا مصحوب بكتل هوائية أكثر برودة فيلامس تساقط الثلوج ال 1300 متر ليل الاثنين ويستمر تأثيره حتى مساء الثلاثاء المقبل حيث ينحسر تدريجيا.



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهركانون الاول: بين 13و 21 في بيروت وبين 10 و 19في محطة طرابلس، وبين 4 و 14 في زحلة .



تحذير: من غزارة الأمطار يوم غد الجمعة ، تشكل السيول على بعض الطرق ، تساقط حبات البرد وسوء الرؤية في المناطق الجبلية مع رياح تقارب ال80 كلم/س ساحلا و ارتفاع في موج البحر لحدود ال3 امتار.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الجمعة:



غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود ال4 درجات، يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية ، تهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا مع حدوث عواصف رعدية واحتمال تساقط حبات البرد وتشكل السيول على بعض الطرق ، تنشط الرياح و تشتد أحيانا لتصل سرعتها الى 80 كلم/س حيث يرتفع موج البحر لحدود المترين، تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1400 متر وتلامس ليلا ال 1300متر.



السبت:



غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا بخاصة خلال الفترة الصباحية، مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد أحيانا لتصل سرعتها الى 85 كم/س يرتفع معها موج البحر. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر، ويتوقع حدوث انفراجات خلال النهار.



الأحد:



غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا بخاصة جنوب البلاد ، مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة وحصول انفراجات خلال النهار على الساحل ، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وتلامس ليلا ال 1300 متر.



الإثنين:



غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة مع دخول الجبهة الباردة، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا بخاصة جنوب البلاد، مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وتلامس ال 1300 ليلا.



-الحرارة على الساحل من 11 الى 18 درجة ، فوق الجبال من 2 الى 9 درجات ، في الداخل من 3 الى 11 درجة.



-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، تشتد أحيانا، سرعتها بين 30 و 80 كم/س.



-الانقشاع: سيىء إجمالا.



-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70 و 90 %.



-حال البحر: مائج الى هائج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.



-الضغط الجوي: 762 ملم زئبق



-ساعة شروق الشمس: 6,42



-ساعة غروب الشمس: 16,37