بشان الـ "مئة دولار".. بيان هام!

"بعد أن تم التداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي برسالة تحذر من استلام ورقة "المئة دولار أميركي" ذات النموذج القديم أو ما يعرف بـ (المئة البيضاء) بسبب إيقاف التداول بها عالميا.

تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة النيابة العامة المالية، ما توصل إليه مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية في هذا الموضوع، من خلال مراجعة مكتب حاكمية مصرف لبنان، بحيث تبين عدم وجود أي تعميم صادر عن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حول سحب "المئة دولار القديمة" من التداول، وهي لا تزال صالحة، ويتم التداول بها في المصارف اللبنانية بشكل طبيعي.

كذلك، ومن خلال التواصل مع نقيب الصيارفة،أكد أن "المئة دولار القديمة" لا تزال قيد التداول بصورة طبيعية لدى الصيارفة.

لذلك، اقتضى نشر هذا التوضيح للحؤول دون حصول إرباك في السوق اللبنانية، وتجنبا لوقوع المواطنين ضحية الاستغلال من خلال تصريف ورقة المئة دولار القديمة بأقل من قيمتها الفعلية، لانتفاء السبب".