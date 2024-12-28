الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

ماذا في أسرار الصحف؟

2024-12-28 | 01:17
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ماذا في أسرار الصحف؟
ماذا في أسرار الصحف؟

نداء الوطن

تبيَّن أن تزوير جوازي السفر لفردين من عائلة الأسد، والذي أدّى إلى توقيفهما في مطار بيروت، هو عبارة عن إضافة أوراق إلى جوازي السفر السوريين، عن طريق التزوير، ما استدعى توقيفهما.

علّق سياسي حضر قداس الميلاد في بكركي، على زحمة المرشحين الذين شاركوا في القداس بالقول: من العشرة الذين حضروا هناك اثنان فقط جديَّان، وهناك آخرون جديّون لم يحضروا.

تعكف جهة لبنانية فاعلة على وضع ملف بأسماء لبنانيين وسوريين ارتكبوا جرائم في لبنان وفرّوا إلى سوريا أثناء نظام الأسد وسهّلت تهريبهم جهة لبنانية فاعلة. وسيصار إلى تسليم الملف لوزارة الداخلية في الإدارة الجديدة في سوريا، تمهيداً لاستردادهم.

 

اللواء

ما يزال «قانون قيصر» معمولاً به أميركياً، مما يؤثر على إمكانية استفادة لبنان من اتفاقيات الكهرباء عبر مصر والأردن وسوريا..

نائب من مجموعة طامحة في الملف الرئاسي، يعتبر الكثير مما يقال عن اتصالات ومساعٍ يدخل في إطار ملء الفراغ، ولا يعبّر عن حقيقة ما يجري بالفعل..

تسعى دولة إقليمية كبرى عبثاً، إلى «استعادة دبلوماسية» لتأثير فقدته بعد سقوط النظام القديم في سوريا، ومتغيرات الحرب الإسرائيلية الدائرة في المنطقة.

 

الجمهورية

استغربت مراجع رسمية اتخاذ إحدى الهيئات قراراً عشية بدء السنة الجديدة بزيادة التعرفات بشكل يزيد الأعباء على المواطنين.

لم يستبعد متابعون أمكانيةُ عقد صفقة كبرى على ملف معقد وحساس في اللحظات الأخيرة.

لم يحدد أي موعد رسمي لموفد  دولة كبرى سيزور لبنان قريبا َ للبحث في ملفين أمني ورئاسي.

ماذا في أسرار الصحف؟

محليات

أسرار الصحف

لبنان

الأسد

مطار بيروت

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"لعبة الأوراق المستورة" .. "الجمهورية": غموض غير بنّاء يحيط بالملف الرئاسي
رفض قصف حماة وسجن لـ 40 عاماً.. تكريم الطيار السوري رغيد ططري

اقرأ ايضا في محليات

بالفيديو- مصطفى فحص: إتفاق وقف إطلاق النار هزيمة واستسلام
05:23

بالفيديو- مصطفى فحص: إتفاق وقف إطلاق النار هزيمة واستسلام

اعتبر الناشط السياسي مصطفى فحص ان "ما كان معلنا في اتفاق وقف إطلاق النار غير ما هو مضمون "، مضيفاً:"علينا ان نعرف ان كان هناك بنود سرية لم يعلن عنها ونتوجه بالسؤال الى الرئيسين بري وميقاتي حول هذا الخصوص ".

05:23

بالفيديو- مصطفى فحص: إتفاق وقف إطلاق النار هزيمة واستسلام

اعتبر الناشط السياسي مصطفى فحص ان "ما كان معلنا في اتفاق وقف إطلاق النار غير ما هو مضمون "، مضيفاً:"علينا ان نعرف ان كان هناك بنود سرية لم يعلن عنها ونتوجه بالسؤال الى الرئيسين بري وميقاتي حول هذا الخصوص ".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024