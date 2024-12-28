بالصور- جوازات السفر التي استخدمها رفعت الأسد ومرافقيه للسفر من بيروت

افادت معلومات "الجديد" ان رفعت الأسد عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد سافر الثلاثاء الماضي الساعة 4:00 عصراً من مطار بيروت إلى دبي يرافقه شخصين بطائرة خاصة.

وتابعت المعلومات ان ‎حفيدة رفعت الأسد موقوفة في لبنان بسبب حوزتها جواز سفر غير قانوني، مضيفة ان عدداً من عائلات المسؤولين السوريين غادرت لبنان عبر الطيران العادي من صالة الـ VIP..

‎كما لفتت المعلومات الى وجود خط تهريب من دمشق إلى بلدة حلوة في راشيا ثم بيروت، وكانت الأجهزة الأمنية أوقفت ضابطًا سابقًا في الفرقة الرابعة من عائلة الكريدي كان في طريقه إلى بيروت ومعه 170 ألف دولار.