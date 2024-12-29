ما حال الطرقات الجبلية؟

أوقفت السلطات اللبنانية، يوم السبت، الشاعر المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل العلامة الراحل يوسف القرضاوي، عند معبر الحدود بين سوريا ولبنان. ونقلت وسائل اعلام عربية من بينها عربي ٢١ عن مصادر أمنية لبنانية لم تكشف عن هويتها، أن توقيف القرضاوي جاء بناء على مذكرة تعاون أمني بين لبنان ومصر.



