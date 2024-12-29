ما حال الطرقات الجبلية؟

فيديو يوثق لحظة إطلاق النار من قبل ملثم أثناء تشييع في الضاحية الجنوبية
أوقفت السلطات اللبنانية، يوم السبت، الشاعر المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل العلامة الراحل يوسف القرضاوي، عند معبر الحدود بين سوريا ولبنان. ونقلت وسائل اعلام عربية من بينها عربي ٢١ عن مصادر أمنية لبنانية لم تكشف عن هويتها، أن توقيف القرضاوي جاء بناء على مذكرة تعاون أمني بين لبنان ومصر.
أشرف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان،وليد بن عبد الله بخاري،على عملية نقل توأم سيامي سوري وأسرتهما،من مطار رفيق الحريري الدولي،لإجراء عملية الفصل في المملكة العربية السعودية،بإشراف معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة،الذي حضر إلى بيروت على متن طائرة الإخلاء التابعة للفريق الطبي.