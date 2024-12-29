في لبنان.. اعتقال شاعر مصري مؤيد للثورة السورية!

وكان القرضاوي قد زار سوريا في وقت سابق للاحتفال بسقوط نظام بشار الأسد، حيث وثق لحظات من احتفاله في الجامع الأموي وبعض المناطق السورية في تسجيل مصور. وبعدها انتقل إلى لبنان، حيث تم توقيفه أثناء عبوره من سوريا.



من جهته، دعا الناشط السياسي مالك مولوي السلطات اللبنانية إلى حماية القرضاوي من التسليم لمصر، مؤكدًا ضرورة الالتزام باتفاقية مناهضة التعذيب التي تمنع تسليم أي شخص قد يتعرض للتعذيب في الدولة التي يُفترض تسليمه إليها. وطالب بترحيله إلى تركيا أو إلى منطقة محايدة وفقًا للقانون.