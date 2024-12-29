في لبنان.. اعتقال شاعر مصري مؤيد للثورة السورية!
أوقفت السلطات اللبنانية، يوم السبت، الشاعر المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل العلامة الراحل يوسف القرضاوي، عند معبر الحدود بين سوريا ولبنان. ونقلت وسائل اعلام عربية من بينها عربي ٢١ عن مصادر أمنية لبنانية لم تكشف عن هويتها، أن توقيف القرضاوي جاء بناء على مذكرة تعاون أمني بين لبنان ومصر.
وكان القرضاوي قد زار سوريا في وقت سابق للاحتفال بسقوط نظام بشار الأسد، حيث وثق لحظات من احتفاله في الجامع الأموي وبعض المناطق السورية في تسجيل مصور. وبعدها انتقل إلى لبنان، حيث تم توقيفه أثناء عبوره من سوريا.
من جهته، دعا الناشط السياسي مالك مولوي السلطات اللبنانية إلى حماية القرضاوي من التسليم لمصر، مؤكدًا ضرورة الالتزام باتفاقية مناهضة التعذيب التي تمنع تسليم أي شخص قد يتعرض للتعذيب في الدولة التي يُفترض تسليمه إليها. وطالب بترحيله إلى تركيا أو إلى منطقة محايدة وفقًا للقانون.