سوريون فارون من النظام في عكار.. أهالي البلدة يوقفونهم

أوقف عدد من الأهالي في بلدة مشمش العكارية فانًا مخصصًا لنقل الركاب، بعد الاشتباه به من قبل السكان المحليين، تبين بعد تفتيشه أن بداخله 13 شخصًا من الجنسية السورية، بينهم ضباط وعناصر فارين من جيش النظام السوري.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن هذه المجموعة دخلت الأراضي اللبنانية عبر معابر غير شرعية في منطقة الهرمل. وتم تسليمهم إلى الجيش اللبناني لاستكمال الإجراءات اللازمة.

كما تم تحديد هوية سائق الفان، الذي تبين أنه لبناني الجنسية من بلدة بيت أيوب العكارية.

