ماذا في جديد ملف توقيف حفيدة رفعت الأسد ووالدتها؟

أنهَى الأمن العام اللبناني تحقيقاته مع شمس دريد الأسد، حفيدة رفعت الأسد، ووالدتها رشا خزيم، اللتين أوقفتا في مطار رفيق الحريري الدولي لدى محاولتهما السفر إلى الخارج بواسطة جوازي سفر مزورين، على أن يحيلهما اليوم إلى النيابة العامة بجرم "حيازة جوازي سفر مزورين خلال وجودهما على الأراضي اللبنانية، واستعمالهما عبر محاولة السفر بهما من مطار بيروت الدولي إلى القاهرة"، وفق ما أكَّدت مصادر قضائية لصحيفة "الشرق الاوسط" .

من جانبها، علّقت الإدارة السورية الجديدة العمل في قنصليّة سفارتها في بيروت، بعدما تبيّن أنَّ عملية تزوير الجوازين حصلت داخل السفارة السورية لدى لبنان، وفتحت تحقيقاً لتحديد هوية الموظفين الذين زوّروا تاريخ صلاحية الجوازين، وتلاعبوا بالمعلومات الشخصية التي يحتويانها.

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