بالفيديو: أخد عينات من الليطاني وفحصها.. ما السبب؟

تابعت المصلحة : "هذه الخطوة ضمن جهود المصلحة المستمرة للتأكد من سلامة مياه النهر وجودتها وحمايتها من أي تأثيرات سلبية قد تنجم عن الأعمال العدوانية التي استهدفت البنية التحتية ومجرى نهر الليطاني في المنطقة."

ولفتت الى انه تم اليوم إرسال فرق ميدانية مختصة إلى عدة نقاط استراتيجية على طول مجرى النهر في الحوض الادنى تحديدا في مناطق الخردلي، قعقعية الجسر، طرفلسيه، صير الغربية والقاسمية لجمع العينات، حيث سيتم فحصها في المختبرات المعتمدة للكشف عن مستويات الملوثات، بما في ذلك المواد الكيميائية والمركبات السامة التي قد تؤثر على صحة الإنسان والحياة البيئية في المنطقة.