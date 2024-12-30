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محليات

بالفيديو: أخد عينات من الليطاني وفحصها.. ما السبب؟

2024-12-30 | 04:07
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بالفيديو: أخد عينات من الليطاني وفحصها.. ما السبب؟
بالفيديو: أخد عينات من الليطاني وفحصها.. ما السبب؟

أعلنت المصلحة الوطنية انه "في إطار حرصها على ضمان سلامة البيئة وجودة المياه، قامت بأخذ عينات من مجرى نهر الليطاني وذلك بهدف فحص مستوى تلوث المياه بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان."

تابعت المصلحة : "هذه الخطوة ضمن جهود المصلحة المستمرة للتأكد من سلامة مياه النهر وجودتها وحمايتها من أي تأثيرات سلبية قد تنجم عن الأعمال العدوانية التي استهدفت البنية التحتية ومجرى نهر الليطاني في المنطقة."

ولفتت الى انه تم اليوم إرسال فرق ميدانية مختصة إلى عدة نقاط استراتيجية على طول مجرى النهر في الحوض الادنى تحديدا في مناطق الخردلي، قعقعية الجسر، طرفلسيه، صير الغربية والقاسمية لجمع العينات، حيث سيتم فحصها في المختبرات المعتمدة للكشف عن مستويات الملوثات، بما في ذلك المواد الكيميائية والمركبات السامة التي قد تؤثر على صحة الإنسان والحياة البيئية في المنطقة.

 
بالفيديو: أخد عينات من الليطاني وفحصها.. ما السبب؟

محليات

الليطاني

تلوث

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