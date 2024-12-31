شو عاصمة فرنسا ؟ شاركونا أجوبتكم بالتعليقات مع هاشتاغ #خلي_عينك_عالجديد وما بتكونوا الا من الرابحين!

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A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
زار رئيس المجلس التنفيذيّ ل"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام مفتي الجمهوريّة اللبنانيّة الشيخ عبد اللطيف دريان ونائب رئيس المجلس الإسلاميّ الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، متمنيّاً لهما وللبنانيين بداية سنة خيّرة بفجر وزمن جديد.
صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الإجتماعيّة بياناً حول المساعدة الطارئة لذوي الإحتياجات الخاصة جاء فيه:
بعد إحالة نادي القضاة ورئيسته ورئيسته الشجاعة نجاة أبو شقرا الى التفتيش القضائي.. علقت النائبة بو لا يعقوبيان عبر حسابها على "إكس" .