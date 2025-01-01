بالفيديو: المسيّرة الإسرائيلية عن قرب!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقـات العامة بلاغٌ جاء فيه، "تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة القاصر لين حسين فاضل (من مواليد عام 2007، لبنانيّة)، التي غادرت منزل ذويها الكائن في محلّة برج البراجنة شارع طلعة ثانوية البنات بناية زعيتر حوالَي السّاعة 21،00 من تاريخ 30-12-2024 إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه".



وأضاف البلاغ، "لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة برج البراجنة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 541501-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".