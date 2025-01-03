هنا بيروت - مروان شربل - 3-1-2025

جرى إتصال مساء اليوم بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تم خلاله البحث في العلاقات بين البلدين وبشكل خاص الملفات الطارئة.كما تطرق البحث الى ما تعرض له الجيش على الحدود مع سوريا في البقاع. وأكد الشرع ان الاجهزة السورية المعنية قامت بكل ما يلزم لاعادة الهدوء على الحدود ومنع تجدد ما حصل .وفي ختام الاتصال وجه الشرع دعوة لرئيس الحكومة لزيارة سوريا من اجل البحث في الملفات المشتركة بين الثنائية وتمتين العلاقات الثنائية.
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 3/ 1/ 2025، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة تول – النبطية المواطن (ح.م.)، لإقدامه على صدم عسكريَّين على متن دراجة نارية بتاريخ 11/ 5/ 2024، ما أدى إلى مقتل أحدهما وجرح الآخر.بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".
قُتل المصوّر حسين بزي وأُصيب اثنان آخران بجروح إثر إطلاق نار من قبل أفراد من عائلة آل فرج في بلدة قانا الجنوبية. وأفاد شهود عيان لـ "الجديد" أن شخصًا من آل فرج ترأس مجموعة مسلحة استقلت ثلاث سيارات بزجاج داكن، حيث أقدمت على إطلاق النار على مجمّع محلات في البلدة نتيجة إشكال مع أحد أفراد عائلة آل عليان المقيمين في المنطقة.