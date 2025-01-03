قتيل وجريحان في قانا.. الجديد تكشف التفاصيل

الحادث أسفر عن مقتل المصوّر حسين بزي، بينما أصيب اثنان آخران كانا في المكان أثناء الحادث. من جانبه، أكد رئيس بلدية قانا، محمد كرشت، في تصريح لـ "الجديد"، أن سبب الحادث هو إشكال مالي قديم بين العائلتين، وقد تفاقم في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى تجمّع عدد من أهالي البلدة في موقع الحادث بعد فرار مطلقي النار إلى جهة مجهولة.

وفي السياق نفسه، فرض الجيش اللبناني طوقًا أمنيًا في المنطقة لضمان الأمن ومنع تصاعد التوترات.