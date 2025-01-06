الحاج حسن: نتواصل مع "الوطني الحر" وعدد من القوى السياسية لبلورة الموقف بشأن الأستحقاق الرئاسي

وقال الحاج حسن خلال احتفال تأبيني أقامه "حزب الله" في حسينية بلدة شعت، للشهيد "على طريق القدس" حسن محمد غصن: "نحن في كتلة الوفاء للمقاومة وأخوتنا في كتلة التنمية والتحرير مع حلفائنا على تواصل وتشاور دائم، كما نتواصل مع التيار الوطني الحر وعدد من القوى السياسية، لبلورة الموقف وكيفية الانتخاب يوم الخميس القادم".

وأضاف الحاج حسن: "نحن نصر على أن تكون صناعة الرئيس صناعة وطنية لبنانية، بإرادة لبنانية، ولمصالح وطنية لبنانية تجمع اللبنانيين في ظل الإنقسام السياسي القائم حاليا، وبمعزل عن التدخلات والإملاءات الخارجية. وإلا تكون انتخابات الرئيس مدخلا إلى المزيد من الإنقسام والشرذمة".

وتابع: "المقاومة خاضت حربا، وتلقت ضربات، لكنها خرجت مقتدرة، قوية، عازمة، متماسكة، وستكمل وتعيد ما تضرر إلى أفضل أحواله".

وقال: "من يدعون بأنهم سياديين، يبدو أنهم لم يسمعوا بشيء اسمه خروقات إسرائيلية ترتكب في لبنان. العدو الصهيوني بعد وقف الاعمال العدائية تمدد في أراضٍ لبنانية، وجاء مستوطنوه إلى بلدة مارون الراس، وما زال يقتل ويجرف ويدمر، ليس المطلوب منكم أن تقاوموا، ولكن على الأقل أن تصدروا بيانا يدين العدوان الاسرائيلي على لبنان، كما كنتم تصدرون بيانات في مناسبات عديدة بلا ضرورة، وتحت عنوان سياسي عن تهديدات مزعومة للسيادة واعتداءات على السيادة، فأين بياناتكم التي تندد باعتداءات العدو الإسرائيلي على السيادة؟ ألا يستدعي منكم كل الذي يحصل من خروقات للسيادة اللبنانية أن تستنكروا ببيان أو تصريح؟ أم أن الأميركيين لا يسمحون لكم بذلك".

ورأى أن "البعض يتوهمون بأن المقاومة ضعفت، وستثبت لهم الأيام خلاف ذلك".

وختم الحاج حسن، مشيرًا إلى أن "الإسرائيلي ما زال يمارس الاعتداءات على لبنان، تفضلوا أيها السياديون ردوا هذه الاعتداءات، اللجنة الخماسية التي تترأسها أميركا بموجب الاتفاق لم تفعل شيئا، الرأي العام الدولي حتى الآن لم يفعل شيئا، الحكومة اللبنانية تضغط وتطالب حتى الآن بلا نتيجة. على كل حال المقاومة تراقب وتقرر ما تشاء حين تقرر، وتفعل ما هو مناسب حين تقرر"