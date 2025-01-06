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محليات

بري لن يخرج من المجلس!

2025-01-06 | 13:04
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بري لن يخرج من المجلس!
بري لن يخرج من المجلس!

خلاصة زيارة الموفد الاميركي آموس هوكشتاين الى لبنان، حيز كبير من النقاش عن الجنوب واتفاق وقف إطلاق النار، وقليل من الرئاسة.

إذ أفادت معلومات الجديد بأن الموفد الاميركي أعرب لرئيس مجلس النواب نبيه بري عن حرص الولايات المتحدة على متابعة تنفيذ الاتفاق وتأمل خيرا في وقف الخروقات، كما تطرق لقاء عين التينة الى الاستحقاق الرئاسي ومقاربة الاسماء المرشحة الا أن هوكشتاين استمع لقراءة الرئيس بري الدستورية، وكرر الكلام الذي قاله لسلفه السعودي وهو أن قائد الجيش يحتاج الى تعديل دستوري، وهذا ما ليس متوافرا.

وبعد السعودي والاميركي، يصل غدا الثلاثاء الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت، وعلى ضفة أخرى علمت الجديد أن الموفد القطري "أبو فهد" التقى بعد ظهر الاثنين عددا من النواب في مكتب النائب نبيل بدر وبحسب معلومات الجديد أكد أبو فهد ان قطر لا تضع فيتو على اي اسم، وقرارها هو دعم المرشح الذي يتفق عليه اللبنانيون وان دعم قطر للبنان مستمر، وأضاف أبوفهد أن بلاده على مسافة واحدة من كل اللبنانيين ولا مرشح لديها ولا تدخل في عملية فرض أي مرشح على اللبنانيين.
 
من جهة أخرى، يعمل الرئيس نبيه بري على قاعدة الدخول الى القاعة العامة في مجلس النواب وعدم الخروج منها الا بعد تصاعد الدخان الابيض على طريقة روما، حيث سيفتح دورة تلو اخرى ويوما تلو آخر وسيبقى في مجلس النواب وليتحمل الطرف الذي سيعطل الجلسة مسؤولية عدم التوافق لانتخاب رئيس.

أما القوات اللبنانية فبدأت مشاوراتها المفتوحة لتعلن موقفا قريبا، إذ أفادت معلومات الجديد بأن مشاورات حثيثة تحصل داخل تكتل الجمهورية القوية هذا المساء لإعلان الخيار الرئاسي في الساعات المقبلة.
 
بري لن يخرج من المجلس!

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