الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

ميقاتي التقى هوكستين: استمرار الانتهاكات الاسرائيلية امر مرفوض

2025-01-06 | 14:48
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ميقاتي التقى هوكستين: استمرار الانتهاكات الاسرائيلية امر مرفوض
ميقاتي التقى هوكستين: استمرار الانتهاكات الاسرائيلية امر مرفوض

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين في السرايا مساء اليوم، في حضور السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون ورئيس لجنة الإشراف الخماسية لوقف إطلاق النار الجنرال جاسبر جيفيرز .

وفي خلال الاجتماع، تم البحث في المراحل التي قطعها وقف اطلاق النار منذ الاعلان عن الترتيبات الأمنية الخاصة بذلك.

وكرر رئيس الحكومة "المطالبة بوقف الخروقات الامنية الاسرائيلية لوقف النار والاعتداءات المتواصلة على البلدات الجنوبية والتدمير الممنهج للمنازل والمنشآت وانتهاك الاجواء اللبنانية"، كما طالب بـ"وضع جدول زمني واضح لاتمام الانسحاب الاسرائيلي قبل إنتهاء مهلة الستين يوما".

وقال رئيس الحكومة: "إن استمرار هذه الانتهاكات والحديث عن نية اسرائيل تمديد مهلة وقف اطلاق النار امر مرفوض بشدة، ونحن نضع ما يحصل برسم الدول التي رعت التوصل الى هذه الترتيبات واللجنة المكلفة الاشراف على تنفيذها".

بعد الاجتماع، أدلى هوكستين بتصريح قال فيه:" لقد عقدت اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء السيد نجيب ميقاتي وأجرينا مباحثات بناءة للغاية، كما نفعل دائما، وقد بحثنا في تطبيق وقف اطلاق النار ووقف الأعمال  العدائية. ومجدداً،  أعتقد أن الرئيس ميقاتي قد أظهر قيادة عظيمة في الوصول إلى هذه اللحظة وإلى وقف إطلاق النار والعمل مع الحكومة لضمان تطبيقه".

وتابع:" هذا المساء تحدثنا عما ينبغي على الحكومة أن تقوم به للاستمرار بتطبيق هذا الاتفاق والتأكد من أن البلاد ستتمكن من الاستفادة من هذه الاتفاقية والوصول إلى الازدهار والاستقرار. لقد انتقلت الى الناقورة في وقت سابق من هذا اليوم لترؤس اجتماع حول آلية التطبيق مع الجنرال جيفيرز ولضمان أن آليات التحقق من تطبيق وقف اطلاق النار تسير بطريقة سلسة. وسررنا بأننا علمنا بأن الجيش الإسرائيلي قد انسحب من الناقورة، من القطاع الغربي في جنوب لبنان، وعاد إلى إسرائيل وهذه الانسحابات ستستمر حتى تكون قوات الجيش الاسرائيلي خارج لبنان بشكل كامل. حصلت تطورات كثيرة في الأيام السابقة وأتوقع أن أرى المزيد من التقدم في هذا السياق".

وقال:" إن التطبيق لربما لم يحصل بالسرعة التي يتمناها البعض، ولكن ما سمعته اليوم في الناقورة جعلني أشعر بالأمل بأننا على الطريق الصحيح، وأن قوات الجيش اللبناني تظهر بأنها شريك بالكامل، تفهم ما هي احتياجات الشعب اللبناني وجغرافية لبنان وهي توحي لنا بالثقة، وبأن لبنان سيستعيد أمنه وسلامته في وقت قريب، وأن الولايات المتحدة تبقى مستمرة في الالتزام بتطبيق هذه الاتفاقية ودعم الجيش اللبناني في هذه العملية والمهمة".

ورداً على سؤال عما اذا كان الجيش الاسرائيلي سيكون خارج لبنان في السادس والعشرين من الشهر الحالي، قال:" إن اتفاقية وقف الأعمال العدائية بدأ تنفيذها في السابع والعشرين من تشرين الثاني، وكان المطلوب احترام كل بنود هذه الاتفاقية، ومن بينها وضع الآلية التي تقضي بأن يكون هناك فريق من الجيش الأميركي هنا لبناء هذه الالية وجنرال فرنسي ايضا للانضمام إلى هذا الفريق. وهذا الأمر استلزم بعض الوقت، ونحن نبني هذه العملية من الصفر، والوصول الى التطبيق لم يحصل بالسرعة التي تمناها الجميع، ولكنه أدى الى ما وصلنا اليه اليوم وهو انسحاب كامل للجيش الاسرائيلي من احد القطاعات، وهذا يعني انسحاباً على مراحل بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني، وهذا ما حصل اليوم".

وأكمل:" هذا العمل الذي ادى الى انسحاب الجيش الاسرائيلي اليوم سيستمر، مما سيسمح بحصول المرحلة الثانية التي نركز عليها وهي الانسحاب من القطاع التالي ومن ثم القطاع الأخير. هذا الانسحاب يسير بحسب الخطة وليس بحسب توقعات الجميع في لبنان واسرائيل. لا يزال أمامنا عشرون يوماً للوصول الى فترة الستين يوما وسنستمر في العمل ذاته الذي ادى الى الانسحاب والانتشار الذي شهدناه اليوم والذي سيستمر. كما اكرر ما قلته سابقا انا على ثقة كاملة بما رأيته اليوم، ومن التقارير التي احصل عليها من الفريق على الأرض، يتبين أن الأمور تسير كما يجب وان الجيش اللبناني يقوم بعمله بشكل جيد للغاية، ولذلك ليس لدي اي سبب يدفعني الا اتوقع ان كل الافرقاء سيبقون ملتزمين بتطبيق هذا الاتفاق الذي توافقوا عليه".

 
ميقاتي التقى هوكستين: استمرار الانتهاكات الاسرائيلية امر مرفوض

محليات

نجيب ميقاتي

هوكستينميقاتي: استمرار الانتهاكات الاسرائيلية والحديث عن نية اسرائيل تمديد مهلة وقف اطلاق النار امر مرفوض

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد: لجنة مراقبة تطبيق إتفاق وقف إطلاق النار تعقد بعد ظهر اليوم إجتماعها الأول في العام الجديد في رأس الناقورة ويُرجح مشاركة الموفد الأميركي آموس هوكستين في الإجتماع
"النهار": في هذه الحالة.. "القوات" تتحضر لخوض معركة مرشح الـ65 صوتاً

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025