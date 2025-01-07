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محليات

ميقاتي: قدرنا أن نتخطى الصعاب معا وأن نجابه كل ما يعترضنا من مشاكل وأزمات يدا بيد حتى نعيد بناء المؤسسات بعد انتخاب رئيس جديد في جلسة الخميس المقبل لكي تنتظم الحياة السياسية

2025-01-07 | 04:46
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ميقاتي: قدرنا أن نتخطى الصعاب معا وأن نجابه كل ما يعترضنا من مشاكل وأزمات يدا بيد حتى نعيد بناء المؤسسات بعد انتخاب رئيس جديد في جلسة الخميس المقبل لكي تنتظم الحياة السياسية
ميقاتي: قدرنا أن نتخطى الصعاب معا وأن نجابه كل ما يعترضنا من مشاكل وأزمات يدا بيد حتى نعيد بناء المؤسسات بعد انتخاب رئيس جديد في جلسة الخميس المقبل لكي تنتظم الحياة السياسية

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ميقاتي: قدرنا أن نتخطى الصعاب معا وأن نجابه كل ما يعترضنا من مشاكل وأزمات يدا بيد حتى نعيد بناء المؤسسات بعد انتخاب رئيس جديد في جلسة الخميس المقبل لكي تنتظم الحياة السياسية

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ميقاتي: حذرنا من الاستمرار في خرق تفاهم وقف اطلاق النار لكونه يهدد التفاهم برمته وهو امر لا اعتقد أن احداً يرغب بحصوله

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