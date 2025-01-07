الوكالة الوطنية: الجيش اللبناني دخل الى الناقورة ووصل إلى منطقة مفترق اللبونة

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعات وزارية في السرايا اليوم، استهلها مع مع وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية الذي قال: في اطار الاجتماعات الدورية مع الرئيس ميقاتي لاطلاعه على عمل وزارة الاشغال، وعلى تفاصيل الملفات التي قامت الادارة بتلزيمها وتصديقها وفقا للاصول في موازنة 2024 لصيانة الطرق، نقول بفعل الحرب التي حصلت سيتأخر تلزيم قسم كبير جداً من المشاريع لربيع العام الحالي، ولكن تم تلزيمها وتوقيع العقود وفقا للاصول وعبر ديوان المحاسبة وكافة الاصول القانونية.