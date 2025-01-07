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محليات

اللجنة المراقبة لقرار وقف النار تعاين عمليات اللواء الخامس في الجيش اللبناني

2025-01-07 | 08:39
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اللجنة المراقبة لقرار وقف النار تعاين عمليات اللواء الخامس في الجيش اللبناني
اللجنة المراقبة لقرار وقف النار تعاين عمليات اللواء الخامس في الجيش اللبناني

صدر عن السفارة الأميركية في بيروت، البيان التالي:

"هذا الصباح، إنضم الى رئيس لجنة آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز الجنرال الفرنسي غيوم بونشان في زيارة إلى مقر اللواء الخامس للجيش اللبناني في القطاع الغربي لجنوب لبنان،  يقع المقر على بعد خمسة كيلومترات شمال شرق بلدة الناقورة، التي هي الآن تحت سيطرة الجيش اللبناني بعد تنفيذ المرحلة الأولى من انسحاب القوات الإسرائيلية في 6 كانون الثاني. وكجزء من عملية الانتقال التي أتاحت تنفيذها اللجنة، قام الجيش اللبناني بنشر قواته في المنطقة على الفور من أجل تطهير الطرق وإزالة الذخائر غير المصرح بها وتوفير الأمن للشعب اللبناني. 

وأضاف البيان: "هذا، وقد اطلع الجنرالان جيفرز وبونشان على مخزونات الأسلحة التي سوف يتم تدميرها في الأيام المقبلة، والتي استولى عليها الجيش اللبناني من الجماعات المسلحة غير المصرح لها، أشاد الجنرال جيفرز بعمل الجيش اللبناني، قائلاً: "إن الجيش اللبناني هو المؤسسة الشرعية التي توفر الامن للبنان وهو يستمر في الاثبات لي ولبقية أعضاء اللجنة أن لديه القدرة والنية والقيادة لتأمين لبنان والدفاع عنه. فهو تصرف بحزم وسرعة وبخبرة واضحة. واليوم رأينا مثالاً على ذلك مع جنود اللواء الخامس. إن فوج الهندسة على وجه الخصوص مليء بالمحترفين الحقيقيين الذين يزيلون أسبوعيا مئات القطع من الذخائر غير المنفجرة ويجعلونها آمنة".
 
اللجنة المراقبة لقرار وقف النار تعاين عمليات اللواء الخامس في الجيش اللبناني

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