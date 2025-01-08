بري للنهار: لا توقف لجلسات الإنتخاب إلا عند صلاة الجمعة أو قداس الأحد!
علمت صحيفة النهار، "أن الموفد الأميركي آموس هوكشتاين أثار بسلاسة الملف الرئاسي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري عند تناوله موضوع إعمار البلدات المدمرة في الجنوب، وأن هذه المرحلة تقتضي وجود شخصية في الرئاسة تكون على تواصل ومحل ثقة عند المجتمع الدولي والبلدان المعنية بلبنان، وكان يشير إلى أن هذه المواصفات تنطبق على العماد عون من دون تسميته".
ولم يتأخر بري في تقديم جوابه المعروف أن "انتخاب عون يحتاج الى تعديل دستوري، وأن هذا الامر غير متاح الآن في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية وحكومة تصريف الأعمال، وكان هوكشتاين قد تلقى هذا الجواب غير المفاجئء الذي سمعه من بري قبل اجتماعهما".
وقال الرئيس بري مساء أمس للنهار، إن "جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قائمة ومفتوحة وبدورات متتالية، وعلى النواب الـ128 تحمل مسؤولياتهم وانتخاب الرئيس" .
وأضاف: "هناك تصميم لانتخاب الرئيس في جلسة الخميس أو في الأيام التالية، ولا توقف لجلسات الانتخاب إلا عند صلاة الجمعة أو قداس الأحد".