بري للنهار: لا توقف لجلسات الإنتخاب إلا عند صلاة الجمعة أو قداس الأحد!

علمت صحيفة النهار، "أن الموفد الأميركي آموس هوكشتاين أثار بسلاسة الملف الرئاسي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري عند تناوله موضوع إعمار البلدات المدمرة في الجنوب، وأن هذه المرحلة تقتضي وجود شخصية في الرئاسة تكون على تواصل ومحل ثقة عند المجتمع الدولي والبلدان المعنية بلبنان، وكان يشير إلى أن هذه المواصفات تنطبق على العماد عون من دون تسميته".