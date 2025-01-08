ماذا لو حصل عون على أكثر من 65 وأقل من 86 صوتاً؟

اعتبر الصحافي والكاتب السياسي نقولا ناصيف في مقابلة مع "الجديد" ان قوة ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية مستمدة من دول الخماسية، لكنه اعتبر ان فوز عون بالرئاسة في جلسة انتخاب الخميس، إما يحصل بالجلسة الاولى للانتخاب او يخرج عون من السباق الرئاسي نهائياً.