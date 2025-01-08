ماذا لو حصل عون على أكثر من 65 وأقل من 86 صوتاً؟
اعتبر الصحافي والكاتب السياسي نقولا ناصيف في مقابلة مع "الجديد" ان قوة ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية مستمدة من دول الخماسية، لكنه اعتبر ان فوز عون بالرئاسة في جلسة انتخاب الخميس، إما يحصل بالجلسة الاولى للانتخاب او يخرج عون من السباق الرئاسي نهائياً.
وشرح ناصيف قائلاً إن "السبب بسيط وهو ان عون يحتاج الى 86 صوتاً على الأقل للوصول الى سدة الرئاسة، فتلك الأصوات تعتبر غالبية الثلثين من مجلس النواب، وهي تعتبر بمثابة تعديل للدستور بناء على المادة 49 التي تقول "لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات والمؤسسات العامة قبل سنتين من تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم". ولفت ناصيف الى انه الى جانب اعتبار تلك الاصوات بمثابة تعديل لتلك المادة، فإن تلك الأصوات تعتبر أيضاً هي الأصوات اللازمة لفوزه بالرئاسة. أما في حال لم تتأمن الأصوات الـ 86 فيخرج من السابق نهائياً، ولا يمكن فوزه بالدورات اللاحقة نهائياً بـ 65 صوتاً، وإلا ذلك يكرس مخالفة الدستور، ويعرض الانتخاب للطعن في المجلس الدستور.