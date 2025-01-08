النائب فيصل كرامة : نعلن تبنينا إنتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية

النائب بلال عبدالله لـ'الجديد': نحاول تلمس احتياجات البلد ولذلك قررنا دعم قائد الجيش بهدف تأمين أرضية داخلية قوية تساهم في ضمان الغطاء العربي والدولي لمساعدة لبنان

النائب بلال عبدالله لـ'الجديد': نحاول تلمس احتياجات البلد ولذلك قررنا دعم قائد الجيش بهدف تأمين أرضية داخلية قوية تساهم في ضمان الغطاء العربي والدولي لمساعدة لبنان