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الصحافي سيمون أبو فاضل لـ"الجديد": الثنائي الشيعي يبدي تجاوباً بالمشاركة في انتخاب جوزاف عون لرئاسة الجمهورية
الصحافي سيمون أبو فاضل لـ"الجديد": الثنائي الشيعي يبدي تجاوباً بالمشاركة في انتخاب جوزاف عون لرئاسة الجمهورية
مراسل الجديد: انتهاء اجتماع القوات والموفد الفرنسي جان إيف لودريان المنعقد في معراب
مراسل الجديد: انتهاء اجتماع القوات والموفد الفرنسي جان إيف لودريان المنعقد في معراب
النائب بلال عبدالله لـ'الجديد': نحاول تلمس احتياجات البلد ولذلك قررنا دعم قائد الجيش بهدف تأمين أرضية داخلية قوية تساهم في ضمان الغطاء العربي والدولي لمساعدة لبنان
النائب بلال عبدالله لـ'الجديد': نحاول تلمس احتياجات البلد ولذلك قررنا دعم قائد الجيش بهدف تأمين أرضية داخلية قوية تساهم في ضمان الغطاء العربي والدولي لمساعدة لبنان
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النائب فيصل كرامة : نعلن تبنينا إنتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية
2025-01-08 | 10:08
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النائب فيصل كرامة : نعلن تبنينا إنتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية
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