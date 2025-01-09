الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

يوم الحسم.. هل يصوّت الثنائي الشيعي للـ "القائد"؟ (اللواء)

2025-01-09 | 00:36
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
يوم الحسم.. هل يصوّت الثنائي الشيعي للـ &quot;القائد&quot;؟ (اللواء)
يوم الحسم.. هل يصوّت الثنائي الشيعي للـ "القائد"؟ (اللواء)

جاء في صحيفة "اللواء":

إذا سارت الأمور وفق ما هو مرسوم لها بعد التطورات الإيجابية التي شهدتها الساعات الماضية، ومن المتوقع أن ينتخب مجلس النواب في جلسته المنتظرة قبل ظهر اليوم، قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، في حال سار «الثنائي» في ركب التأييد له بعد التأييد الداخلي الواسع الذي حظي به الرجل لهذا المنصب، مدعوماً بقوة من جانب المجموعة الخماسية، وتحديداً الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية. ويعتبر ذلك دليلاً على دعم هذه الدول الثلاث التي سمت العماد عون لرئاسة الجمهورية، وكان من أبرز المؤشرات عودة مسؤول الملف اللبناني في السعودية الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت لمتابعة مجريات الانتخاب، حيث التقى عدداً من الشخصيات السياسية.

وقد كانت المواقف التي عبر عنها المسؤول السعودي واضحة في التشديد على تسهيل وصول قائد الجيش إلى قصر بعبدا، بالنظر إلى الدعم العربي والدولي الذي يحظى به. ويعتبر انتخاب العماد عون خطوة مهمة لترسيخ الاستقرار في لبنان، وخاصة في ظل جهود لتثبيت التهدئة على الحدود.

واستناداً إلى المعلومات، فإن واشنطن وباريس والسعودية عملت على تأمين أوسع توافق داخلي وخارجي على شخصية قائد الجيش ليكون رئيساً توافقياً للبنان.

كما أشارت مصادر نيابية إلى أن «حزب الله» لن يقف عقبة أمام انتخاب العماد عون، ما يعزز فرصه في الفوز في الجلسة الانتخابية.

وأشارت المعلومات بهذا الشأن، إلى أن إيران التي باتت في وضع دولي لا تحسد عليه، أبلغت حليفها «حزب الله» بضرورة تسهيل الاستحقاق الرئاسي، وألا يقف عائقاً أمام انتخاب قائد الجيش رئيساً للبنان.

يوم الحسم.. هل يصوّت الثنائي الشيعي للـ "القائد"؟ (اللواء)

محليات

جوزيف عون

الثنائي الشيعي

رئاسة لبنان

لبنان

جلسة 9 كانون الثنائي

السعودية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الأخبار: الخارج يأمر القائد رئيسكم!
مراسلة الجديد: التواصل بين عين التينة والموفد السعودي عاد خلال ساعات الليل والأجواء المسائية أكثر إيجابية فيما يتعلق بالملف الرئاسي

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025