النائب غياث يزبك: الدستور وضع لخدمة الوطن ونحن صناعه والتصويت لجوزيف عون ليس مخالفاً

النائب غياث يزبك لـ الجديد: انتماؤنا الوطني لا يتأثر بكلام الذباب ونقول كلامنا على رأس السطح دائماً وقلوبنا مفتوحة للجميع ولكن من يعلم بأنه يلعب دوراً أمنياً عليه ألا يعرض حياة غيره للخطر