أرسلان يتّصل بالرئيس جوزاف عون مهنّئاً: نتوسّم بالمرحلة المقبلة للبنان خيراً

واعتبر أرسلان، وفق بيان لمديرية الإعلام في الحزب، أن المرحلة تقتضي من جميع المكونات اللبنانية بمختلف أطيافها وطوائفها وانتماءاتها الإلتفاف حول الرئيس والمساعدة في إنجاح عهده الذي نتوسّم فيه خيراً، حيث المسؤولية تقع علينا جميعاً للتوصل إلى خلاص وطننا من أزماته ومشاكله.