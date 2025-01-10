بالفيديو - الاحتلال الاسرائيلي يسرق أشجار الزيتون المعمرة من جنوب لبنان

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة طيردبا أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخصين وإصابة شخصين آخرين بجروح.
سلم الشاب "ع. ا" نفسه طوعًا لمخابرات الجيش بعد ظهوره في فيديو وهو يطلق قذيفة B7 احتفالًا بفوز جوزاف عون برئاسة الجمهورية. وقد تم تحويله إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
صدر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية البيان التالي المتعلق بموعد بدء الإستشارات النيابية لتشكيل الحكومة.