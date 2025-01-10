بالفيديو - الاحتلال الاسرائيلي يسرق أشجار الزيتون المعمرة من جنوب لبنان

سلم الشاب "ع. ا" نفسه طوعًا لمخابرات الجيش بعد ظهوره في فيديو وهو يطلق قذيفة B7 احتفالًا بفوز جوزاف عون برئاسة الجمهورية. وقد تم تحويله إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.