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محليات

رئاسة الجمهورية تحدد مواعيد الكتل للإستشارات النيابية

2025-01-10 | 09:03
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رئاسة الجمهورية تحدد مواعيد الكتل للإستشارات النيابية
رئاسة الجمهورية تحدد مواعيد الكتل للإستشارات النيابية

صدر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية البيان التالي المتعلق بموعد بدء الإستشارات النيابية لتشكيل الحكومة.

للإطلاع على البيان والتفاصيل اضغط هنا:صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ما يلي.docx
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جوزاف عون

الحكومة اللبنانية

رئاسة الجمهورية

الإستشارات النيابية

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الرئيس عون: لبنان ماضٍ بخطوات ثابتة لتحقيق الاستقرار في الجنوب
14:11

الرئيس عون: لبنان ماضٍ بخطوات ثابتة لتحقيق الاستقرار في الجنوب

قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن لبنان ماض بخطوات ثابتة لتحقيق الامن والاستقرار في جنوب لبنان. كلام عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني. وشدد عون خلال اللقاء على ان لبنان ماضٍ في خطوات ثابتة لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب لبنان. واضاف أنه مع عودة الحياة الى المؤسسات الدستورية وتشكيل الحكومة، سيتم العمل على إعادة النهوض بلبنان وتعزيز الشراكة مع أوروبا ودول البحر المتوسط".

14:11

الرئيس عون: لبنان ماضٍ بخطوات ثابتة لتحقيق الاستقرار في الجنوب

قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن لبنان ماض بخطوات ثابتة لتحقيق الامن والاستقرار في جنوب لبنان. كلام عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني. وشدد عون خلال اللقاء على ان لبنان ماضٍ في خطوات ثابتة لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب لبنان. واضاف أنه مع عودة الحياة الى المؤسسات الدستورية وتشكيل الحكومة، سيتم العمل على إعادة النهوض بلبنان وتعزيز الشراكة مع أوروبا ودول البحر المتوسط".

"مرحلةُ ما بعدَ جَهَنَّمَ تشقُّ طريقَها الى لبنان".. إليكم مقدمة النشرة المسائية
13:21

"مرحلةُ ما بعدَ جَهَنَّمَ تشقُّ طريقَها الى لبنان".. إليكم مقدمة النشرة المسائية

الجحيمُ يَسكنُ في لوس انجلوس.. ومرحلةُ ما بعدَ جَهَنَّمَ تشقُّ طريقَها الى لبنان في عهدِ الرئيس جوزاف عون الذي مَلأَ فراغَ القصرِ اليومَ بلقاءاتٍ ومواقفَ واستقبالاتٍ حَددت مسارَ الاستشاراتِ النيابية .. وأَعلنت موقفا ثابتا من الخروقاتِ الاسرائيلية ومَسحت عن الكرسيّ .. آثارَ اقدامٍ وَصفت نفسَها بالجَهَنمية

13:21

"مرحلةُ ما بعدَ جَهَنَّمَ تشقُّ طريقَها الى لبنان".. إليكم مقدمة النشرة المسائية

الجحيمُ يَسكنُ في لوس انجلوس.. ومرحلةُ ما بعدَ جَهَنَّمَ تشقُّ طريقَها الى لبنان في عهدِ الرئيس جوزاف عون الذي مَلأَ فراغَ القصرِ اليومَ بلقاءاتٍ ومواقفَ واستقبالاتٍ حَددت مسارَ الاستشاراتِ النيابية .. وأَعلنت موقفا ثابتا من الخروقاتِ الاسرائيلية ومَسحت عن الكرسيّ .. آثارَ اقدامٍ وَصفت نفسَها بالجَهَنمية

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