الرئيس جوزاف عون يؤكد إصرار لبنان على انسحاب العدو الإسرائيلي بالكامل من الجنوب وانتشار الجيش اللبناني على الحدود

قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن لبنان ماض بخطوات ثابتة لتحقيق الامن والاستقرار في جنوب لبنان. كلام عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني. وشدد عون خلال اللقاء على ان لبنان ماضٍ في خطوات ثابتة لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب لبنان. واضاف أنه مع عودة الحياة الى المؤسسات الدستورية وتشكيل الحكومة، سيتم العمل على إعادة النهوض بلبنان وتعزيز الشراكة مع أوروبا ودول البحر المتوسط".
الجحيمُ يَسكنُ في لوس انجلوس.. ومرحلةُ ما بعدَ جَهَنَّمَ تشقُّ طريقَها الى لبنان في عهدِ الرئيس جوزاف عون الذي مَلأَ فراغَ القصرِ اليومَ بلقاءاتٍ ومواقفَ واستقبالاتٍ حَددت مسارَ الاستشاراتِ النيابية .. وأَعلنت موقفا ثابتا من الخروقاتِ الاسرائيلية ومَسحت عن الكرسيّ .. آثارَ اقدامٍ وَصفت نفسَها بالجَهَنمية