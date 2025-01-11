ضو: عودة ميقاتي ضربة قاسية للعهد وفرصة نجاحه مهددة

1. قائد الجيش وتنفيذ اتفاق وقف النار.



‏2. حاكم مصرف لبنان ومستقبل الاستقرار المالي.



‏3. التشكيلات الديبلوماسية وتمثيل لبنان بالخارج.



‏4. التشكيلات القضائية ومستقبل انفجار 4 آب والجرائم المالية والفساد.



‏5. التشكيلات العسكرية أي الأجهزة الأمنية.



‏6. وظائف الفئة الأولى بكل الوزارات.



‏7. الهيئات الناظمة بكل القطاعات.



‏يعني كل خطاب القسم وكل العهد رهن هذه الحكومة المقبلة ورئيسها.



‏بعد انتخابات 2026 الحكومة ستضطر إن تقوم بعملها بناء على تعيينات أول حكومة بالمعهد في كانون الثاني 2025. ‏لذلك لا يمكن أن يعود الميقاتي وعودته ستكون ضربة قاسية جدا وحصارا وتطويقا للعهد وإمكانية نجاحه".

الحكومة القادمة مصيرية للعهد لأنها ستقرر:



١. قائد الجيش وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

٢. حاكم مصرف لبنان ومستقبل الاستقرار المالي

٣. التشكيلات الدبلوماسية وتمثيل لبنان بالخارج

٤. التشكيلات القضائية ومستقبل انفجار ٤ أب والجرائم المالية والفساد

٥. التشكيلات العسكرية وهؤلاء…