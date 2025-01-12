بو حبيب: لبنان وسوريا بحاجة إلى خطة عربية مشتركة كخطة “مارشال” لنهوض البلدين

بو حبيب في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الاسلامية المشتركة في الرياض: لبنان يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى دعم ومساندة العالمين العربي والإسلامي لإيقاف حرب إلغاء لبنان التنوع والتعايش بين الاديان والحضارات