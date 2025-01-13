إحتفالات في بيروت بعد تكليف سلام تشكيل الحكومة
عمّت الاحتفالات عدداً من شوارع العاصمة، بعد تكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة العتيدة.
وتجمع العشرات من المواطنين في ساحة الشهداء في وسط بيروت، تحت قبضة الثورة، رافعين الأعلام اللبنانية، وأدوا الرقصات والدبكة على وقع الأغاني والأناشيد الوطنية، فيما جابت الدراجات النارية والسيارات الشوارع المحيطة مطلقة أبواقها احتفالا في المناسبة.
وتجمع العشرات من المواطنين في ساحة الشهداء في وسط بيروت، تحت قبضة الثورة، رافعين الأعلام اللبنانية، وأدوا الرقصات والدبكة على وقع الأغاني والأناشيد الوطنية، فيما جابت الدراجات النارية والسيارات الشوارع المحيطة مطلقة أبواقها احتفالا في المناسبة.