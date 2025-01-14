"الاخبار": قلق عند بعض النواب.. ونصائح تلقاها الرئيس المكلف
علمت صحيفة "الاخبار" ان أن بعض النواب الذين عملوا لمصلحة الرئيس المكلف نواف سلام، والذين سبق لهم أن عارضوا انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، عبّروا عن قلقهم من "محاولة البعض جرّ البلاد إلى مواجهة أهلية.
ولفتت المعلومات الى انهم "بادروا كما الرئيس المكلّف إلى فتح قنوات الاتصال مع الثنائي من أجل الدفع نحو تفاهم على تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على إدارة البلاد في المرحلة الفاصلة عن الانتخابات النيابية المقبلة".
كما تلقّى سلام ، بحسب ما اشارت "الاخبار"، نصائح بضرورة العمل "على منع استخدامه أداة مواجهة مع الشيعة أو مع المقاومة، وأن يبادر إلى وضع آلية تسمح بتوسيع دائرة الثقة بأي حكومة يشكّلها".