"الاخبار": قلق عند بعض النواب.. ونصائح تلقاها الرئيس المكلف

ولفتت المعلومات الى انهم "بادروا كما الرئيس المكلّف إلى فتح قنوات الاتصال مع الثنائي من أجل الدفع نحو تفاهم على تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على إدارة البلاد في المرحلة الفاصلة عن الانتخابات النيابية المقبلة".

كما تلقّى سلام ، بحسب ما اشارت "الاخبار"، نصائح بضرورة العمل "على منع استخدامه أداة مواجهة مع الشيعة أو مع المقاومة، وأن يبادر إلى وضع آلية تسمح بتوسيع دائرة الثقة بأي حكومة يشكّلها".