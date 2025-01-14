النائب فراس حمدان للجديد: لم يحصل أي اتصال خارجي مع أي نائب بشأن تسمية الرئيس المكلف والدول رفضت التدخل في هذا الأمر

نواف سلام من قصر بعبدا: الأساس في الإصلاحات السياسية هو العمل في آن واحد على تطبيق اتفاق الطائف وسد ثغراته ولا يتحقق ذلك إلا من خلال اللامركزية الادارية الموسعة وسنعمل بكل طاقاتنا لإنصاف ضحايا المرفأ

نواف سلام من قصر بعبدا: الأساس في الإصلاحات السياسية هو العمل في آن واحد على تطبيق اتفاق الطائف وسد ثغراته ولا يتحقق ذلك إلا من خلال اللامركزية الادارية الموسعة وسنعمل بكل طاقاتنا لإنصاف ضحايا المرفأ