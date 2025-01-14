السفير السعودي في جبل محسن.. زيارة تحمل رمزية انفتاح على كل الفئات اللبنانية

زار سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري منطقة جبل محسن في طرابلس شمال لبنان حيث التقى المجلس الاسلامي العلوي وكان في استقباله رئيس المجلس الشيخ علي قدور والمشايخ في الهيئتين التنفيذية والتشريعية. وتشكل هذه الزيارة رمزية لافتة لا سيما بما تحمله من تأكيد على الانفتاح السعودي واللحمة بين جميع الفئات اللبنانية.





واصدر المجلس الإسلامي العلوي بياناً جاء فيه: "استقبل سماحة رئيس المجلس الاسلامي العلوي الشيخ علي قدور سعادة سفير المملكة العربية السعودية معالي الدكتور وليد بخاري الذي حلّ مُكرَّماً بين أهله في مقر المجلس الاسلامي العلوي في طرابلس - جبل محسن ، بحضورنائب الرئيس الاستاذ شحادة العلي و اعضاء الهيئتين الشرعية و التنفيذية و اعضاء من الهيئة العامة و بعض رؤساء اللجان وفعاليات دينية و اجتماعية، وقد حضر اللقاء الصديق الدكتور أحمد الأحدب.

وكان اللقاء ودّياً مفعماً بالمحبة و التقدير، وقد اعرب سعادته عن رغبته القيام بهذه الزيارة منذ زمن و عبَّر عن خالص سعادته بزيارة أهله في جبل محسن الذين يكنُّ لهم وللطائفة العلوية كل محبه وتقدير، مثنيا على دور ومواقف سماحة رئيس المجلس الوطنية.



بدوره رحّب صاحب السماحة بالضيف العزيز شاكرا له هذه الزيارة التي تأتي في مكانها و زمانها المناسبين، وقد شكر سماحته الدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في الوقوف الى جانب اشقائها العرب عامة، ولبنان على وجه الخصوص، وخاصة رعايتها و عنايتها باتفاق الطائف الذي شكّل نقطة تحول في تاريخ لبنان الحديث".