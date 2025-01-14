ميقاتي بعد لقائه بالرئيس المكلف: أتمنى أن يتمكن من تشكيل حكومة في أسرع وقت

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس الحكومة المكلف نواف سلام بعد ظهر اليوم في دارته.



وقال ميقاتي بعد الاجتماع: "سعدت اليوم ان التقي بدولة الرئيس المكلف الأخ العزيز الدكتور نواف سلام، وطبعا تطرقنا خلال الجلسة للأمور الراهنة وبعض الملفات الشائكة الموجودة.



وأضاف: "كان اجتماعنا قصيرا اليوم، لأن لديه جولات بروتوكولية ولكن اتفقنا على اجتماعات لاحقة لبحث كل الامور".



ختم قائلًا: "اهنئه من كل قلبي، واهنىء اللبنانيين به، واتمنى ان يكون انتخابه ساعة خير، وأن يتمكن من تشكيل حكومة بأسرع وقت وان يقوم بما يلزمه الواجب الوطني".



ومن جهته قال رئيس الحكومة المكلف نواف سلام: "كانت مناسبة لنشكر الرئيس ميقاتي على كل الجهود التي بذلها في المرحلة الماضية للوصول الى وقف إطلاق النار وبداية العمل على تنفيذ الاتفاق".



وتابع: "ستكون لدينا لقاءات قريبا مع دولة الرئيس بعد أن ننجح في تأليف الحكومة للاطلاع على مجموعة من الملفات ونستفيد من تجربته".